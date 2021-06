Amichevole Francia-Bulgaria: si infortuna Benzema

(ANSA-AFP) - SAINT DENIS, 08 GIU - L'attaccante della Francia Karim Benzema si è infortunato alla gamba destra nel corso del primo tempo dell'amichevole contro la Bulgaria allo Stade de France, organizzata in vista del prossimo Europeo. Il giocatore del Real Madrid è rimasto fermo a terra dopo essere caduto in seguito ad un contrasto. Dopo le cure mediche, con una fasciatura attorno alla coscia, Benzema ha rientrato in campo ma dopo qualche minuto ha chiesto la sostituzione e al suo posto, al 40', è entrato al Giroud al 40'. (ANSA-AFP).