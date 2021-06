Verratti col pallone, Florenzi ancora a parte

ROMA, 08 GIU - Passi avanti per Marco Verratti che ha una grande voglia di recuperare dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro e mettersi al servizio della causa azzurra. Il centrocampista del Psg oggi pomeriggio è sceso in campo e ha fatto qualche esercizio con il pallone seguito da un preparatore: ovviamente non potrà essere disponibile per Italia-Turchia di venerdì ma Mancini spera di poterlo convocare la successiva partita, il 16 giugno con la Svizzera. Per il resto nel penultimo allenamento in programma a Coverciano prima della partenza giovedì mattina per Roma (al centro tecnico federale già è parcheggiato il nuovo pullman azzurro) il ct ha diviso la squadra in due gruppi facendo svolgere lavoro prettamente tattico. Ancora a parte Florenzi ma lui stesso in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni: si tratta solo di un po' di affaticamento muscolare. Come Bonucci anche il giocatore reduce dall'esperienza al Psg e dal futuro incerto ("Io con Mourinho? Non ci ho pensato") ha tenuto a sottolineare il clima sereno e unito che si respira nel clan azzurro: "Con il mio compagno di stanza, Pellegrini, non guardiamo la tv, l'abbiamo tolta, ieri sera abbiamo giocato a briscola e poi alla play station, con noi anche i vicini di camera Immobile e Belotti" ha concluso Florenzi, svelando anche di essere andato a vedere il grande murales a Firenze dedicato a Davide Astori. (ANSA).