Polonia e Islanda pareggiano 2-2, in gol Zielinski

ROMA, 08 GIU - Gol e spettacolo fra Polonia e Islanda (2-2), a Poznan, nell'ultima amichevole della Nazionale guidata da Paulo Sousa prima della fase finale dell'Europeo. Il ct portoghese ha schierato dall'inizio diversi protagonisti della Serie A: dallo juventino Szczesny fra i pali, a Glik e Dawidowicz in difesa, a Zielinski a centrocampo. Il centrocampista del Napoli ha segnato al 34' il momentaneo pareggio dei polacchi; le altre reti sono state realizzate da Gudmundsson (26') e Bjarnason (47') per l'Islanda. Nel finale è arrivato il pari dei polacchi firmato Swiderski (88'). Nel secondo tempo è entrato in campo Linetty del Torino, sono rimasti in panchina Skorupski e Bereszynski. (ANSA).