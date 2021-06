Europei: gli Azzurri si allenano con Technogym

ROMA, 08 GIU - La Figc ha scelto Technogym come partner per la preparazione atletica della Nazionale in vista dell'Europeo di calcio, consolidando una collaborazione storica. Per sostenere i calciatori nella loro preparazione atletica Technogym ha attrezzato la palestra presso il Centro tecnico-federale di Coverciano, sede del settore tecnico della Figc e dei ritiri delle rappresentative nazionali italiane. Nella Casa degli Azzurri, i calciatori hanno a disposizione un'intera palestra attrezzata con le più avanzate soluzioni di Technogym per l'allenamento cardiovascolare, di forza, flessibilità e riabilitazione. Protagonista assoluta della preparazione atletica degli azzurri è l'innovativa Skill Line, la nuova linea Technogym studiata appositamente per la preparazione atletica e per la performance sportiva. (ANSA).