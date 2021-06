Europei:Malagò 'Mancini idea di Costacurta,io d'accordo al 100%'

ROMA, 08 GIU - "Fu in quel momento del commissariamento della Figc, nel 2018, che si individuò una scelta di prendere Mancini ct della Nazionale. C'erano anche altri nomi importanti in pista, ma consentitemi di dire che il lavoro di Mancini è stato finora straordinario. Se ho avuto voce in capitolo della scelta di Mancini? Sì, molto. Ma il nome di Mancini fu fatto per primo da Alessandro Costacurta, che era responsabile dell'area tecnica. Fabricini lo appoggiò e io al 100% andai in quella direzione". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, ricordando al dibattito organizzato da 'Il Fatto Quotidiano' dal titolo 'Come sta il calcio italiano?' la genesi della scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana che venerdì esordirà agli Europei di calcio. "Mancini può fare di tutto, ma credo sia indispensabile restare con i piedi per terra - conclude Malagò - Dove può arrivare l'Italia? Penso semifinale. Come dice Lippi, è fondamentale il concetto della forma". (ANSA).