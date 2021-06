Calcio: Mourinho svela inizio ritiro Roma,'6 luglio in arrivo'

ROMA, 08 GIU - Josè Mourinho corre verso la Roma. L'ultima foto postata dallo Special One sui social, infatti, lo ritrae mentre si allena in uno dei parchi di Londra assieme al preparatore atletico del suo staff, Carlos Lalin, che lo seguirà nella Capitale. "Il sei luglio sta arrivando" ha scritto il tecnico portoghese sotto al post Instagram svelando di fatto anche il giorno dell'inizio del ritiro giallorosso. Centinaia poi i commenti dei tifosi della Roma che non vedono l'ora che Mourinho torni in Italia. (ANSA).