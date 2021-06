Florenzi, un positivo qui? Chissà che cosa sarebbe successo

ROMA, 08 GIU - ''Non voglio pensare a cosa sarebbe successo se ci fosse stato adesso un positivo come nella Spagna, sarebbe stato un macello e tutti a correre a fare il vaccino. Noi siamo stati privilegiati e lo dico io che non mi sono vaccinato perché ho preso il Covid come pure altri compagni. Ringraziamo tutte le istituzioni che ci hanno permesso di fare un Europeo in sicurezza''. Lo ha detto Alessandro Florenzi al ritiro di Coverciano dove con la Nazionale sta preparando il debutto europeo venerdì a Roma contro la Turchia. ''Mi farà effetto tornare in uno stadio dove sono cresciuto e che mi ha dato tanto - ha aggiunto il giocatore ancora sotto contratto con la Roma -. Sarà bello poi ritrovare il pubblico per quanto 16.000 tifosi sono sempre pochi in un impianto da 80.000''. Intanto dal clan azzurro hanno tenuto a precisare che gli azzurri sono stati vaccinati come gli atleti olimpici e paraolimpici e comunque dopo le categorie ritenute a rischio. (ANSA).