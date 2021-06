Europei: Florenzi, Francia favorita perché ha Mbappè

FIRENZE, 08 GIU - ''La Francia è favorita a questo Europeo non solo perché ha vinto il titolo mondiale ma anche perché ha Mbappè, l'ho visto tutto l'anno e posso dire che è il giocatore più forte del torneo e forse adesso del mondo''. Ad affermarlo uno che lo conosce bene avendoci giocato assieme nell'ultima stagione al Psg, Alessandro Florenzi. "Come si ferma Mbappè? Giocando da squadra - ha risposto l'azzurro dal ritiro di Coverciano - Qualche volta in allenamento sono riuscito a fermarlo, ma mica sempre...Neanche alla play station è così facile da marcare...Comunque - ha aggiunto Florenzi - Comunque vincere non è così scontato, neppure per la Francia, ci sono anche altre nazionali forti che possono insidiarla, e fra queste ci siamo noi". Poi su Donnarumma sempre più accostato proprio al Psg: "Gigio non ha bisogno di consigli, la vita è sua, il lavoro è suo, le decisioni sono sue, io posso dire che questo anno trascorso mi ha reso un giocatore migliore". (ANSA).