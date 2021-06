Europei: Florenzi, abbiamo più qualità dell'Italia del 2016

FIRENZE, 08 GIU - ''Questa Italia ha più qualità di quella di Conte all'Europeo del 2016, però tutto questo va dimostrato: se usciremo dal girone avremo fatto peggio di cinque anni fa. Quindi per dimostrare di essere più forti dovremo almeno superare i quarti di finale. Non vediamo l'ora di scendere in campo, ora si comincia a fare sul serio''. Mancano tre giorni giocare al debutto europeo a Roma contro la Turchia e Alessandro Florenzi appare quanto mai carico e fiducioso, anche per quanto lo riguarda.''Personalmente mi sento più forte rispetto a come ero nel 2016, e non di poco - ha continuato il giocatore rientrato da una stagione in prestito al Psg - e l'ultimo anno mi ha arricchito dal punto di vista dell'esperienza internazionale. Ma anche a tanti altri compagni in azzurro questo anno in più è servito a crescere''. (ANSA).