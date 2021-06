Presto incontro Empoli-Dionisi, la Samp attende

GENOVA, 07 GIU - Bisognerà aspettare mercoledì per conoscere il futuro di Alessio Dionisi che dovrebbe incontrare nei prossimi giorni l'Empoli. La Sampdoria osserverà per capire le evoluzioni della trattativa: Dionisi piace tantissimo ma piace anche Patrick Vieira, reduce dall'esperienza in panchina al Nizza: nei prossimi giorni previsto incontro col presidente, Massimo Ferrero. Non è ancora da scartare la pista che porta a Beppe Iachini, reduce dalla salvezza a Firenze che tornerebbe molto volentieri a Genova dopo aver portato i blucerchiati in serie A nel 2012. Intanto, si allontana sempre di più il ds Carlo Osti in scadenza a fine giugno: non ci sono segnali sul rinnovo del contratto: Daniele Faggiano, ex Parma e Genoa, sembra il prescelto per la sua sostituzione. (ANSA).