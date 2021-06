Europei: Spagna; il ct Luis Enrique chiama tre calciatori

ROMA, 07 GIU - Il ct Luis Enrique, che inizialmente ha convocato 24 calciatori per l'Europeo, dopo il caso di positività al Covid-19 di Sergio Busquets, ha convocato Brais Mendez, centrocampista del Celta Vigo. Il ct della 'roja' ha quindi aggregato - a scopo cautelativo - altri due calciatori: si tratta di Rodrigo Moreno del Villarreal e di Pablo Fornals, che gioca a Londra con il West Ham. I tre "si alleneranno col resto della squadra in previsione delle conseguenze che potrebbe portare la positività di Busquets", come recita un comunicato della Federcalcio spagnola. Ogni squadra ha tempo fino a 48 ore prima della sua partita inaugurale dell'Europeo per sostituire i convocati della lista ufficiale causa indisponibilita' fisica. (ANSA).