Roland Garros: Musetti illude poi crolla, Djokovic ai quarti

ROMA, 07 GIU - Lorenzo Musetti esce a testa alta dal Roland Garros, costringendo il n.1 al mondo Novak Djokovic ad una disperata rimonta per raggiungere i quarti di finale, dove affronterà il miglior azzurro del ranking, Matteo Berrettini. Il 19enne toscano ha vinto i primi due set al tie break (9 e 7), poi il serbo ha preso il sopravvento vincendo le successive due partite per 6-1, 6-0. Nella quinta e decisiva, Musetti si è ritirato sul 4-0 per l'avversario. (ANSA).