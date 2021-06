Sport: da 12 giugno al via Ics Beach Volley Tour Lazio

ROMA, 07 GIU - Il Beach Volley Tour Lazio è pronto a ripartire dopo l'interruzione forzata del 2020 a causa della pandemia. Per la quinta volta, il torneo sarà organizzato dal Comitato Regionale Fipav Lazio in sinergia con l'Istituto per il Credito Sportivo, con il contributo della Regione Lazio. L'Ics Beach Volley Tour Lazio 2021 regalerà spettacolo ed emozioni su tutto il litorale da metà giugno a inizio agosto, coinvolgendo le migliori coppie del panorama italiano e trasformandosi in uno straordinario strumento di promozione dei territori per favorire il turismo sportivo. Si parte nel weekend del 12 e 13 giugno, con la prima tappa allo stabilimento 'Rive di Traiano' a Terracina e il tour proseguirà nella stessa location la settimana successiva per la 'serie nazionale', la prima tappa del campionato italiano assoluto che darà punteggi anche per la classifica del Lazio. Di seguito le tappe dell'Ics Beach Volley Tour Lazio 2021: 12-13 giugno - "Rive di Traiano", Terracina 19-20 giugno - "Rive di Traiano", Terracina (serie nazionale) 3-4 luglio - spiaggia di San Felice Circeo 10-11 luglio - "Lido Altamarea", Sperlonga 25 luglio - "Tiberis", Roma 31 luglio-1 agosto - "Pinetina Beach Village", Ostia (Roma) (ANSA).