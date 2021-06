Tokyo: nuoto; arriva pass per la 4x100 misti maschile

ROMA, 07 GIU - La Federazione internazionale di nuoto ha ufficializzato i 16 Paesi che saranno in gara a Tokyo nelle sette staffette previste nel programma olimpico del nuoto. L'Italia sarà rappresentata in sei prove, compresa la 4x100 misti maschile, grazie al tempo realizzato agli Europei di Budapest, che è valso anche il record italiano (3'29"93), dalla squadra composta nell'occasione da Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi. L'unica staffetta alla quale non si prenderà parte sarà quindi la 4x100 stile libero femminile. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 312 (160 uomini, 152 donne) in 30 discipline differenti con 73 pass individuali. (ANSA).