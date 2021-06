Ciclismo: l'UAE al Giro di Slovenia con Pogacar e Ulissi

ROMA, 07 GIU - L'UAE Emirates continua il programma di avvicinamento al Tour de France, partecipando al Giro di Slovenia, che scatterà dopodomani e si concluderà il 13 giugno. Il team emiratino sarà guidato dal talento locale Tadej Pogačar, vincitore della Grande Boucle dell'anno scorso, che sarà affiancato dal campione uscente del Giro di Slovenia, il toscano Diego Ulissi, che si impose nel 2019 (l'anno scorso la gara a tappe non è stata disputata). Ulissi aveva vinto in Slovenia anche nel 2011 e quest'anno andrà a caccia del tris. Nella squadra diretta dallo sloveno Andrej Hauptman e da Manuele Mori, ci sarà anche il polacco Rafal Majka, vincitore in Slovenia nel 2017. "Non vedo l'ora di correre il Giro di Slovenia - le parole di Pogacar -. Sarò in gara assieme ad amici e vecchi compagni di squadra, su strade a me note, mi sentirò a casa e potrò godere del supporto degli appassionati sloveni. E' un momento d'oro per il ciclismo del mio Paese, la corsa sarà sicuramente entusiasmante. L'UAE Team Emirates potrà contare una squadra forte, ci auguriamo di lottare per vincere". (ANSA).