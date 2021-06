Calcio:media Spagna,per Svizzera Uefa non può punire Superlega

ROMA, 07 GIU - Uefa e Fifa non potranno sanzionare i club di Superlega, secondo la giustizia elvetica. Lo sostiene l'emittente spagnola Cadena SER, secondo la quale il ministero della Giustizia svizzero avrebbe già comunicato agli organismi calcistici che non sarà possibile prendere provvedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid, i tre club che ancora non si sono disimpegnati dalla Superlega. L'Uefa, il 25 maggio scorso, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti delle tre società dissidenti, fra le promotrici del progetto e avviati verso una battaglia legale contro i massimi rappresentanti degli organismi che gestiscono il calcio nel mondo e in Europa. (ANSA).