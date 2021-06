Tennis: Parigi; eliminata Serena Williams, Rybakina ai quarti

ROMA, 06 GIU - Si ferma agli ottavi di finale la strada di Serena Williams al Ronald Garros. La statunitense classe 1981, numero 7 al mondo, è stata eliminata dalla numero 21 Elena Rybakina, ventiduenne russa che approda per la prima volta ai quarti di finale di un torneo dello Slam. "Sono così felice, è stato incredibile", ha esultato Rybakina, dopo aver vinto in due set (6-3, 7-3), strappando cinque break a Serena Williams, a cui comunque il pubblico di Parigi ha tributato un lungo applauso. Per la tennista statunitense è un'altra opportunità mancata di pareggiare il record di 24 titoli in singolo del Grand Slam di Margaret Court. (ANSA).