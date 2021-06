Moto: Catalogna; tuta aperta in gara, penalità a Quartararo

ROMA, 06 GIU - Gli ufficiali della MotoGp hanno sanzionato Fabio Quartararo con 3 secondi di penalità perché durante il Gp di Catalogna ha guidato senza la tuta di pelle correttamente allacciata e senza la protezione copricostato, come si legge in un comunicato. In attesa della nuova classifica ufficiale, con questa penalità il pilota francese, che ieri aveva conquistato la pole position, è destinato a slittare dal quarto al sesto posto. (ANSA).