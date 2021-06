Europei: Francia favorita, botta e risposta Mourinho-Deschamps

PARIGI, 06 GIU - Botta e risposta fra Josè Mourinho e Didier Deschamps. Il portoghese, dalle colonne di 'The Sun', aveva parlato della Francia a suo dire quasi obbligata a vincere Euro 2020: "Devono vincere, altrimenti sarà un europeo fallimentare". Il ct dei Bleus gli ha risposto su Tf1, durante la trasmissione Telefoot: "Io pensavo la stessa cosa della squadra di Josè, il Tottenham, ma non è andata come previsto". Il neo allenatore della Roma aveva insistito sull'argomento della straordinaria qualità dei Bleus guidati da Deschamps: "La Francia potrebbe mettere in campo una squadra A, una squadra B e una squadra C in questo momento, perché hanno un incredibile numero di giocatori di alto livello". "Ovviamente - ha risposto Deschamps - ho un potenziale offensivo molto importante, ma non c'è solo questo. Bisogna trovare un equilibrio, fare degli adattamenti. Spero di avere il pallone il più possibile, ma ci sono momenti in cui non lo avremo noi, e bisognerà mantenere la solidità". E alla fine, in sostanza, il francese dà ragione al portoghese e ammette: "Sì, siamo favoriti perché ci presentiamo da campioni del mondo. Non si tratta di pressione, è la realtà, non vogliamo sfuggire al discorso della presenza della Francia fra le favorite di questo Europeo". (ANSA).