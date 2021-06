Moto: Catalogna, Nakagami il più veloce in warm up Motogp

ROMA, 06 GIU - Il pilota giapponese della Honda Takaaki Nakagami è stato il più veloce nel warm up di questa mattina sul circuito di Montmelò dove nel pomeriggio si correrà il gran premio di Catalogna di Motogp. Nakagami ha fermato il cronometro sul tempo di 1'39″783, staccando le Yamaha dh Maverick Vinales di 36 millesimi e Franco Morbidelli di 67. Quarto tempo per Johan Zarco con la Ducati, seguito dal leader del mondiale Fabio Quartararo. Settimo tempo per Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez, al campione del mondo Joan Mir e a Valentino Rossi. (ANSA).