Tokyo: pugilatrice Sorrentino qualificata, è azzurro n.301

ROMA, 05 GIU - C'è l'azzurro n. 301 qualificato per l'Olimpiade di Tokyo. E' la pugilatrice Giordana 'Caterpillar' Sorrentino, 21enne di Fiumicino che combatte nella categoria dei 51 kg e oggi, sul ring parigino della Grand Dome di Villerbon-sur-Yvette, in un match dei quarti di finale ha battuto ai punti di stretta misura (3-2; 30-27, 28-29, 30-27, 28-29, 29-28) la serba Nina Radovanovic, di 8 anni più anziana e già nel giro del professionismo, guadagnando il pass olimpico per Tokyo. Gli azzurri qualificati per l'Olimpiade giapponese salgono così a 301 (156 uomini, 145 donne) in 28 discipline differenti con 70 pass individuali. Ha invece perso l'altra azzurra Rebecca Nicoli (60 kg), dominata dalla britannica Caroline Dubois, una predestinata di questo sport, ventenne dalla tecnica fenomenale che a livello giovanile ha vinto Olimpiadi 'Youth', Mondiali ed Europei. Nel secondo round la Nicoli è stata anche contata dopo due terribili jab della britannica, che alla fine si è imposta con verdetto unanime. Ora la 'fighter' milanese sarà ripescata per Tokyo se la Dubois arriverà in finale in questo torneo. (ANSA).