Tennis: Parigi; Nadal vola agli ottavi, affronterà Sinner

ROMA, 05 GIU - Sarà Rafa Nadal l'avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del Roland Garros. Lo spagnolo, numero 3 al mondo, che ha trionfato in 13 edizioni del torneo di Parigi incluse le ultime quattro, nel terzo turno ha impiegato tre set (6-3, 6-3, 6-3 in poco più di due ore) per eliminare il britannico Cameron Norrie. Per Nadal è il trentaduesimo match di fila vinto al Roland Garros. (ANSA).