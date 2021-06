F1: Baku; Leclerc in pole davanti a Hamilton

ROMA, 05 GIU - Sarà la Ferrari di un super Charles Leclerc a partire dalla pole position domani nel gran premio di F1 di Baku in Azerbaigian. Il monegasco,, alla sua seconda pole consecutiva dopo quella di Montecarlo, ha fatto il miglior tempo sul giro in 1:41.218, staccando di 232 millesimi il campione del mondo Lewis Hamilton. In seconda fila Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly sull'Alpha Tauri. (ANSA).