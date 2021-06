F1: Baku; 3/e libere a Gasly, davanti a Perez e Hamilton

ROMA, 05 GIU - Pierre Gasly è stato il più veloce nelle terze prove libere del gp di F1 di Baku in Azerbaigian. Con la sua Alphatauri il pilota francese ha fatto il miglior tempo in 1:42.251, davanti al messicano Sergio Perez con la Red Bull e a Lewis Hamilton su Mercedes, staccati rispettivamente di 344 e 446 millesimi. Mai prima d'ora in carriera Gasly era stato davanti a tutti nelle libere. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno segnato il quarto e quinto tempo, in ritardo di 527 e 755 millesimi. Lontano dai primi Max Verstappen, leader della classifica mondiale, che è andato a sbattere sulla stessa barriera dove ieri Leclerc aveva danneggiato il frontale della sua rossa. Per l'olandese solo il 15mo tempo. Appena due posizioni prima c'è Valtteri Bottas con la Mercedes. Buona prestazione del giapponese Yuri Tsunoda, ottavo a 993 millesimi dal suo compagno di scuderia. (ANSA).