Moto: Catalogna; Morbidelli domina le 3/e libere Motogp

ROMA, 05 GIU - Sul circuito di Barcellona Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha Petronas ha messo tutti in riga nelle terze libere del gran premio di Catalogna di Motogp, seguito dal leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e dal pilota portoghese della Ktm Miguel Oliveira, staccati rispettivamente di 46 e 122 millesimi. Francesco Bagnaia sulla Ducati ha fatto il quarto tempo (+144). Dopo le ombre di ieri nella prima giornata di libere, buona prova di Valentino Rossi che ha conquistato il nono tempo e passerà direttamente alla Q2 per giocarsi le qualifiche, e così pure del campione del mondo della Suzuki Joan Mir. Accedono direttamente alla Q2 anche Aleix Espargarò, Binder, Vinales, Mir e Miller. Ancora male invece Marc Marquez, fuori dalla top ten. (ANSA).