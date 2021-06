Moto: Catalogna; Nepa il più veloce nelle terze libere Moto3

ROMA, 05 GIU - Il pilota italiano Stefano Nepa è stato il più veloce nelle terze prove libere della Moto3 sul circuito di Barcellona, dove domani si correrà il gran premio di categoria. Secondo miglior tempo per l'argentino Gabriel Rodrigo, terzo per il giapponese Tatsuki Suzuki. Buon quinto tempo invece per Romano Fenati, seguito dall'altro italiano Nicolò Antonelli, mentre Dennis Foggia è ottavo. A sorpresa fuori dalla top ten il leader della classifica mondiale Pedro Acosta e e il numero due lo spagnolo Jaume Masia. Più indietro Andrea Migno. Per giocarsi la pole, tutti e tre dovranno passare dalla Q1. (ANSA).