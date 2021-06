Basket: playoff Nba; Clippers sorprende Dallas, ora è 3-3

ROMA, 05 GIU - I Clippers hanno battuto i Mavericks questa notte e si sono portati sul 3-3 nella serie dei playoff Nba. Servirà dunque gara -7, una sorta di finalissima, per decidere quale sarà la semifinalista di Conference. La partita è finita sul punteggio di 104-97 per i californiani, costringendo i tifosi texani a rinviare i festeggiamenti per il passaggio del turno. Mattatore della partita è stato Kawhi Leonard, che ha letteralmente trascinato i Clippers mettendo a segno 45 punti e dominando in attacco. Bene anche Paul George che ha firmato una doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi. Sul fronte avverso Luka Doncic ha messo il suo sigillo su una doppia doppia da 29 punti e 11 assist, in una serata nella quale il fuoriclasse sloveno dei Mavericks non ha brillato come al solito, tante imprecisioni per lui. Adesso parola a gara -7. (ANSA).