Tokyo: Asia Lanzi qualificata, Italia Team a quota 300

ROMA, 04 GIU - L'Italia Team arriva a quota 300. La squadra olimpica azzurra ha tagliato l'importante traguardo legato al numero dei qualificati per i Giochi di Tokyo grazie al pass conquistato da Asia Lanzi nello skateboard, specialità street. E' una delle nuove discipline del programma olimpico che consente di raggiungere il prestigioso obiettivo. È l'ottava volta nella storia tricolore a cinque cerchi che si va oltre quota 300 atleti: è già successo ad Atene 2004 (367), Sydney 2000 (361), Atlanta 1996 (347), Pechino 2008 (340), Barcellona 1992 (318), Rio 2016 (314) e Los Angeles 1984 (312). Asia Lanzi ha ottenuto, ai Mondiali in corso a Roma, i punti necessari per entrare tra le prime 20 del ranking, ottenendo aritmeticamente la certezza del biglietto per volare in Giappone. Gli azzurri qualificati salgono così a 300 (156 uomini, 144 donne) in 27 discipline differenti con 69 pass individuali. (ANSA).