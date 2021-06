Moto: Catalogna; 2/e libere a Zarco, poi Morbidelli

ROMA, 04 GIU - Johan Zarco in sella alla Ducati è stato il più veloce nelle seconde prove libere in vista del gran premio di Catalogna di Motogp che si correrà domenica a Barcellona. Alle sue spalle con un ritardo di appena 21 millesimi, Franco Morbidelli sulla Yamaha, poi il leader della classifica iridata Fabio Quartararo, staccato di 166 millesimi. Ottimo quinto posto per Francesco Bagnaia. Davanti a lui il sudafricano Brad Binder. Fuori dalla top ten Marc Marquez, ancora più indietro Valentino Rossi, che ha chiuso con il 19mo tempo. (ANSA).