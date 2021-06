Calcio: Lazio stringe su Sarri, incontro Ramadani-Lotito

ROMA, 04 GIU - La Lazio stringe su Maurizio Sarri, considerato dalla dirigenza biancoceleste la prima scelta per il dopo-Inzaghi. Dopo l'incontro fiume di ieri terminato a tarda notte a Formello, stamattina l'agente dell'allenatore toscano, Fali Ramadani, ha incontrato il presidente Claudio Lotito nel suo quartier generale di Villa San Sebastiano, nel cuore di Roma. Al centro delle trattative tra le due parti, la questione tecnica relativa alla rosa e al mercato che chiede l'ex bianconero e sopratutto la questione economica dello stipendio. Dopo poco più di un'ora Ramadani ha lasciato la sede del patron laziale a bordo di una Mercedes nera guidata dal ds della Lazio Igli Tare. La trattativa prosegue a oltranza, sia Sarri che la Lazio sì sono concessi tempo fino a domenica per capire se ci sono i margini per arrivare a un accordo che tutta la piazza biancoceleste attende con trepidazione. Le alternative a Sarri al momento sono l'ex laziale Liverani e alcuni tecnici stranieri, tra cui Sergio Conceicao, André Villas-Boas e Vitor Pereira. (ANSA).