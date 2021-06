Tennis: Parigi; derby Cecchinato-Musetti,Sinner punta gli ottavi

ROMA, 04 GIU - Tanta Italia al Roland Garros, che riprone iun derby azzurro: quello che vedrà in campo Cecchinato e Musetti per la qualificazione agli ottavi di finale. E anche Jannick Sinner, atteso dal match con lo svedese Mikael Ymer, punta al passaggio di turno. La sfida tutta italiana si presenta equilibrata per gli esperti di Sisal Matchpoint: Cecchinato, già semifinalista sulla terra parigina nel 2018, parte sfavorito a 2,15 contro il giovane numero 76 Musetti che, dopo le vittorie contro Goffin e Nishioka, vuole continuare a stupire al primo slam in carriera ed è avanti a 1,67. Insieme a Cecchinato e Musetti, approdano al terzo turno altri tre azzurri: Sinner, Berettini e Fognini. L'altoatesino, dopo aver vinto con il connazionale Gianluca Mager, trova ora Ymer, che, a sorpresa, ha eliminato il francese Monfils, testa di serie numero quattordici, e ha raggiunto così per la prima volta in carriera il terzo turno. Nessun problema per Sinner che parte nettamente favorito a 1,13, si sale a 6,25 per il successo di Ymer. (ANSA).