F1: Baku; Verstappen prevale in 1/e libere, poi le Ferrari

ROMA, 04 GIU - Max Verstappen con la sua Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Baku in Azerbaigian. Ottimo avvio di week end per le Ferrari: Charles Leclerc ha fatto il secondo miglior tempo, staccato di appena 43 millesimi dall'olandese, mentre Carlos Sainz con l'altra rossa, è terzo a 337 millesimi. Poi nell'ordine dei miglior i tempi sul giro: Sergio Perez quarto, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Settimo tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, e decimo per l'altro uomo Mercedes, Valtteri Bottas. Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo èstato 12mo. (ANSA).