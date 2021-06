Moto: Catalogna; fratelli Espargarò dominano prime libere

ROMA, 04 GIU - I fratelli Aleix e Pol Espargarò hanno dominato la prima sessione di prove libere del gran premio di Catalogna nella classe Motogp. Aleix in sella alla sua Aprilia ha fatto il miglior tempo sul giro in 1:40.378, seguito da Franco Morbidelli con la sua Yamaha Petronas a 24 millesimi, terzo Pol Espargarò sulla Honda a 373 millesimi. Il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo è stato sesto, il campione del mondo in carica Joan Mir sulla Suzuki ha fatto l'ottavo tempo, mentre Marc Marquez è stato 13mo. Quanto agli altri italiani, Francesco Bagnaia è stato decimo, poi Danilo Petrucci 14mo, Valentino Rossi 15mo. (ANSA).