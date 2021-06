Calcio: Ancelotti vuole Richarlison al Real Madrid

LONDRA, 04 GIU - Carlo Ancelotti è intenzionato a portare al Real Madrid l'attaccante dell'Everton Richarlison. Il 24enne fantasista brasiliano, che Ancelotti conosce bene per averlo allenato a Goodison, è tra le richieste presentate dal tecnico italiano a Florentino Perez per puntellare la rosa delle merengues, di cui faranno parte anche Gareth Bale, di ritorno dal prestito al Tottenham, e Eden Hazard. Corsa a tre, tra Manchester United, Manchester City e Chelsea, per assicurarsi il giovane centrocampista Ilaix Moriba, 18 anni, in uscita dal Barcellona (Daily Mail). Il Liverpool è sulle tracce dell'ala brasiliana Raphinha del Leeds, che piace anche a Manchester United e City. (ANSA).