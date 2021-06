Moto: Catalogna; Garcia il più veloce in prime libere Moto3

ROMA, 04 GIU - Prima giornata di prove libere sul circuito di Barcellona in vista del gran premio di Catalogna di motociclismo, in programma domenica. Stamattina si sono svolte le prime prove libere nella classe Moto3. Il più veloce è stato lo spagnolo Sergio Garcia, seguito dal connazionale Izan Guevara e dal ceco Filip Salac. Buona prova degli italiani Romano Fenati, sesto miglior tempo, e Dennis Foggia settimo. In difficoltà il leader della classifica mondiale, Pedro Acosta, che ha chiuso le prime libere nelle ultime posizioni. (ANSA).