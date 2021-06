Tennis: Parigi; Federer elimina Cilic, al 3/o turno c'è Koepfer

ROMA, 03 GIU - Al Roland Garros prosegue il cammino di Roger Federer, che ha eliminato al secondo turno Marin Cilic in quattro set (6-2. 2-6, 7-6, 6-2), e ora al terzo affronterà il tedesco Dominik Koepfer, numero 59 nel ranking Atp. In un match durato 2 ore e 35 minuti, lo svizzero numero 8 al mondo ha sfoggiato colpi di classe e si è anche spazientito quando nel secondo set, in svantaggio per 3-1, ha ricevuto un warning: di fronte all'avvertimento per aver violato i tempi di attesa, ricevuto perché si stava avvicinando all'asciugamano e non era pronto mentre l'avversario si accingeva a servire, Federer si è avvicinato al giudice di sedia visibilmente contrariato. Con un gesto di polemica raro nella sua lunga carriera, per due minuti e mezzo si è confrontato con l'arbitro, contestando anche per la lentezza di Cilic nella preparazione al servizio. A un certo punto si è inserito nella discussione lo stesso tennista croato, mentre il pubblico di Parigi di fronte al siparietto ha impiegato poco a prendere le parti di Federer, accompagnando la sua protesta con un applauso. (ANSA).