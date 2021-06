Tiro a volo: Europei; Rossi-Grazini oro nel trap misto

ROMA, 03 GIU - Jessica Rossi e Valerio Grazini hanno vinto la medaglia d'oro agli europei di tiro a volo di Osjiek, in Croazia, nel trap mixed team, battendo in finale la coppia britannica composta da Charlotte Hollands Matthew Coward-Holley. "Sono contenta, ero stanca dopo la gara individuale", il commento della Rossi, che sara' portabandiera olimpica dell'Italia a Tokyo 2020 in coppia con Elia Viviani. "Questo risultato vuol dire che la testa c'e' e riesco a reggere. La finale e' stata davvero tosta ma non abbiamo mollato. E' il mio terzo oro nei misti, due con Pellielo e ora questo con Valerio. Sono davvero molto contenta" (ANSA).