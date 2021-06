Europei: Mancini, obiettivo Italia e' la finale a Wembley

FIRENZE, 03 GIU - "E' un grande onore allenare la nazionale e rappresentare il proprio Paese, quando comincia una manifestazione così importante non si vede l'ora di partire. L'obiettivo è di arrivare a Wembley l'11 luglio". Roberto Mancini non si nasconde alla viglia dell'ultimo test prima del debutto europeo contro la Turchia: la sua Italia mira in alto, alla finale. Domani contro la Repubblica Ceca; non disponibili Verratti e Pellegrini, probabile riposo per Jorginho, recuperato Sensi. "Non avremo difficoltà a fare la squadra - ha detto il ct - è possibile che possa somigliare a quella dell'11 giugno anche se mancano ancora diversi giorni" (ANSA).