F1: Baku; Leclerc "nulla da rimproverarmi, pronto per la sfida"

ROMA, 03 GIU - "Sono certo di aver fatto il massimo a Monaco e non mi posso rimproverare nulla. Cerco sempre d dimenticare le situazioni meno belle, cercando di tirare fuori il meglio. Almeno Carlos ha fatto una bella gara e sono contento per il risultato del team. Ora il pensiero è a Baku". Dopo i problemi nel gp del Principato, Charles Leclerc si concentra sulla prova di domenica in Azerbaigian: il pilota della Ferrari, nella consueta conferenza stampa in vista della gara, si è detto fiducioso: "I circuiti cittadini sono i miei preferiti. Correre tra i muri e arrivare il più vicino possibile senza superare il limite è una sfida" le parole del ferrarista. Dopo il podio a Montecarlo fiducia anche per l'altro pilota della Rossa, Carlos Sainz: "La classifica? Un bel segno vedere che sono vicino a Leclerc, ma la strada è lunga". Quanto al circuito "è diverso da tutti gli altri, una delle piste più difficili tra frenate e muri". Siparietto sul volo verso Baku tra i due ferraristi, con Leclerc che appare teso a causa delle turbolenze e lo spagnolo che riprende tutto con il cellulare: alla fine i due ridono e il video finisce sui social di Sainz. (ANSA).