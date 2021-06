Tennis: Parigi; Giorgi si ferma al 2/o turno

ROMA, 03 GIU - E' finita al secondo turno l'avventura di Camila Giorgi al Roland Garros. La tennista marchigiana è stata infatti sconfitta dalla russa Varvara Gracheva, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-2. Fuori a sorpresa anche la n. 1 del mondo, Ashley Barty, per infortunio. La campionessa australiana, che aveva perso il primo set 6-1 nella sfida contro la polacca Magda Linette, si è ritirata nel secondo set sul punteggio di 2-2. Barty, che soffre da diversi giorni di una infiammazione ala coscia sinistra, è scesa in campo con una vistosa fasciatura, ma ben presto ha capito che era impossibile portare avanti il match ed ha alzato bandiera bianca. La 29enne Giorgi, n.80 del ranking, è stata piegata al termine di una partita molto combattuta, dalla 20enne Gracheva, n.88 della classifica mondiale e alla sua seconda apparizione al Roland Garros, dove non aveva mai vinto un match. (ANSA).