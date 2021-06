Sport: Forbes, ancora Osaka l'atleta più pagata al mondo

TOKYO, 03 GIU - La tennista giapponese Naomi Osaka si conferma l'atleta più pagata al mondo per il secondo anno consecutivo, raggiungendo un livello di guadagno mai toccato prima per una donna. Secondo la classifica della rivista Forbes, negli ultimi 12 mesi Osaka ha intascato 60 milioni di dollari, 23 in più dell'anno scorso, superando la statunitense Serena Williams, a lungo l'atleta di riferimento. La 23enne Osaka - che di recente si è ritirata dagli Internazionali di Francia, citando problemi legati ad ansia e depressione - ha accumulato oltre 20 contratti di sponsorship dai quali guadagna circa 55 milioni di dollari. L'atleta, di madre giapponese e padre haitiano, è arrivata a scalare il 12esimo posto della classifica mondiale globale delle celebrità, superata solo da tre sportivi uomini: il tennista Roger Federer, l'asso del basket LeBron James e il campione di golf Tiger Woods. Prima del torneo del Roland Garros, Osaka aveva detto che non avrebbe partecipato alle conferenze stampa dopo le partite, citando la "mancanza di considerazione per la salute mentale dei giocatori" e in generale da parte della stampa, una decisione che le era costata una multa di 15 mila dollari. In base a quanto ha spiegato a Forbes il professore di marketing della Columbia University, Joe Favorito, la recente vicenda non dovrebbe penalizzare l'attrattiva del 'brand Osaka' e il suo potere contrattuale a livello di immagine: "Le rivelazioni sulle sue difficoltà a livello personale, rispetto ai risultati sul campo, faranno parte di una storia che gli sponsor avranno certamente interesse a raccontare in futuro". (ANSA).