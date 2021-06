Tokyo: Baseball; Cuba eliminata,prima volta no ai Giochi

ROMA, 02 GIU - Per la prima volta da quando il baseball è entrato a far parte del programma delle Olimpiadi, Cuba ha mancato la qualificazione al torneo dei Giochi. E' come se ai Mondiali di calcio mancassero il Brasile o la Germania: Cuba è l'unica squadra a essere andata sempre in finale nel torneo olimpico del baseball nelle cinque volte, dal 1992 al 2008, che questo sport si è svolto ai Giochi, ottenendo 3 ori e 2 argenti. Ma ora nel torneo delle qualificazioni delle Americhe in corso in Florida, ai cubani sono state fatali le due sconfitte con il Venezuela del pitcher campione Mlb Anibal Sanchez (che non vinceva contro la selezione dell'isola dal 1953) e con il Canada. Questa falsa partenza ha pregiudicato il cammino di Cuba, visto che il torneo in Florida mette in palio una sola carta olimpica più un pass per un eventuale ripescaggio. Così ora per tornare alle Olimpiadi il baseball cubano dovrà attendere Los Angeles 2028, visto che nel 20204 a Parigi la 'palla base' non farà parte del programma. (ANSA).