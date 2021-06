Infantino all'Onu, dalla Fifa lotta dura alla corruzione

ROMA, 02 GIU - "La nuova Fifa ha imparato dalle sue esperienze passate" in tema di rischio corruzione. Così Gianni Infantino, presidente della confederazione mondiale del calcio, invitato dall'Assemblea generale, ha spiegato all'Onu il forte impegno contro corruzione e tentativi di combine. Parlando del piano speciale di 1.5 miliardi di dollari a federazioni e confederazioni per la crisi da pandemia, Infantino ha spiegato che per evitare abusi la Fifa ha definito "un solido meccanismo di governance finanzaria, con bilanci certificati e revisioni separate, e un direttivo guidato da Olli Rehn". (ANSA).