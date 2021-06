Parigi: Trevisan eliminata al secondo turno

ROMA, 02 GIU - Martina Trevisan, unica azzurra in campo oggi al Roland Garros, non è riuscita a superare il secondo turno. La tennista fiorentina, n.97 del ranking, è stata sconfitta in tre set, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, dalla rumena Sorana Cirstea, n.54 del ranking. In altri incontri della mattinata, spica l'eliminazione della n.10 al mondo, la svizzera Belinda Bencic, sconfitta con un doppio 6-2 dalla russa Darya Kasatkina. (ANSA).