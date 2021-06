Europei: Mancini, Giovani azzurri hanno ridato fiducia a tifosi"

ROMA, 01 GIU - "Questa Nazionale è nata dopo la delusione patita per la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, i giovani hanno ridato gioia ai tifosi. Abbiamo iniziato bene e anche avuto un po' di fortuna". Così il ct Roberto Mancini, a pochi giorni dall'Europeo, parlando a Notte Azzurra, in onda sulla Rai. "Ho avuto la fortuna di avere grandi capitani prima di me, come Buffon e Cannavaro. I ragazzi non hanno bisogno di tanto, solo di gestire la pressione. Con qualcuno abbiamo affrontato tante battaglie, quella dell'Europeo sarà una bella esperienza e i compagni mi danno tanta energia. Delego tutte le scelte al mio fido compagno Bonucci, soprattutto le rotture di scatole", aggiunge un sorridente Giorgio Chiellini. (ANSA).