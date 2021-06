Atalanta: Migliaccio responsabile risorse tecniche

BERGAMO, 01 GIU - L'ex centrocampista Giulio Migliaccio è stato nominato responsabile Sviluppo risorse tecniche dell'Atalanta. Sul sito del club nerazzurro l'annuncio ufficiale. "La nuova qualifica avrà come obiettivo quello di seguire e valorizzare i prodotti del vivaio nerazzurro in Lega Pro", si legge nella nota. "Arrivato a Bergamo da calciatore nel gennaio del 2005, Migliaccio ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni e mezzo, per poi ritornare nel 2013 e concludere la sua carriera nell'Atalanta al termine della stagione 2016-2017 dopo 152 presenze e 6 gol complessivi, facendosi apprezzare per il suo impegno, la sua serietà e la totale dedizione alla causa - ricorda il comunicato -. In questi anni ha stretto un legame profondo con la città e l'ambiente, tanto da continuare, anche una volta appesi gli scarpini al chiodo, la sua attività lavorativa in Società mettendo a disposizione del Club la sua esperienza e la sua competenza calcistica". Migliaccio, napoletano di Mugnano, 40 anni da compiere il prossimo 23 giugno, da calciatore ha smesso proprio durante la prima stagione di Gian Piero Gasperini in panchina e si occuperà ora ufficialmente dei prestiti in uscita dal settore giovanile in serie C. (ANSA).