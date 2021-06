Ancelotti "ho scelto nuova sfida, Real sempre nel cuore"

ROMA, 01 GIU - "Ringrazio l'Everton, i miei giocatori e i sostenitori per avermi dato l'opportunità di gestire questo fantastico club storico. Ho deciso di partire perché ho una nuova sfida con una squadra che era sempre nel mio cuore, il Real Madrid". Carlo Ancelotti parla così sui suoi profili social della nuova avventura che lo attende, con il ritorno a sorpresa sulla panchina dei blancos. "Lascio portando con me tutti i fantastici momenti - conclude l'ormai ex tecnico dell'Everton e nuovo del Real - che abbiamo vissuto insieme e auguro al club e ai fan tutto il meglio". (ANSA).