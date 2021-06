Ciclismo, Delfinato: Colbrelli si riscatta, sua la 3/a tappa

ROMA, 01 GIU - Dopo due secondi posti consecutivi, Sonny Colbrelli ha vinto la 3/a tappa del Giro del Delfinato di ciclismo, da Langeac a Saint-Haon-le-Vieux, lunga 172 chilometri. Il bresciano si è imposto con il tempo di 3h56'36" su un traguardo in leggera salita, battendo allo sprint lo spagnolo Alex Aramburu, secondo, e lo statunitense Brandon McNulty, terzo. In classifica generale l'austriaco Lukas Postlberger resta al comando con 2" di vantaggio sullo stesso Colbrelli. Domani è in programma la 4/a tappa, una cronometro individuale da Firminy a Roche-La-Moliere, lunga 16,4 chilometri. (ANSA).