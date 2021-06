Euro: Conte a Mancini, ti auguro risultato migliore del mio

ROMA, 01 GIU - "Ciao, Roberto, c'è grande speranza e fiducia in quello che stai facendo. Ti auguro di fare meglio di me a livello di risultato. In bocca al lupo anche al mio amico Lele Oriali, sappiamo l'importanza che riveste per la Nazionale: rendeteci orgogliosi di essere Azzurri". Così Antonio Conte, ormai ex allenatore dell'Inter, ma ct dell'Italia all'Europeo 2016, in Francia, dove riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale, dove venne battuto ai rigori dalla Germania sul terreno di Bordeaux. (ANSA).