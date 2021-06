Sport: Cozzoli "per la ripartenza centrali innovazione e scuola"

ROMA, 01 GIU - "Dobbiamo farci trovare pronti per la ripartenza dello sport. Nel pieno della pandemia Sport e Salute ha promosso una profonda azione riformatrice erogando 1,2 miliardi di euro a supporto dello sport. È stata una fase durissima, l'action plan 2022 della società intende attuare l'obiettivo della riforma, promuovendo lo stato di salute del paese e la pratica sportiva in tutte le fasi". Così il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, alla conferenza stampa 'Pronti, ripartenza, Sport'. Tra i punti di ripartenza, Cozzoli individua quello dell'innovazione ("Centrale in ogni azione di Sport e Salute") e della scuola, che "deve diventare il luogo della promozione sportiva. Non solo educazione motoria ma anche formazione nei corretti stili di vita. Fondamentale sarà la figura del tutor, valorizzare le migliaia di figure di tutor in Italia", ha aggiunto Cozzoli. (ANSA).